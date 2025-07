Pier Silvio Berlusconi | Sogno mio figlio Lorenzo alle Olimpiadi per la boxe A lui penso io Silvia si occupa di Sofia

Pier Silvio Berlusconi nutre un sogno speciale: vedere suo figlio Lorenzo brillare alle Olimpiadi di Los Angeles nella boxe. Con talento e determinazione, il giovane sta conquistando passi importanti nel mondo dello sport, alimentando le speranze del papĂ di vederlo salire sul podio piĂą ambito. Mentre Silvia si impegna con dedizione per Sofia, la famiglia Berlusconi continua a credere nei sogni dei loro figli, pronti a sostenere ogni loro conquista.

Pier Silvio Berlusconi sostiene suo figlio Lorenzo nella passione per la boxe. Il ragazzo ha dimostrato di essere un talento e di aver raggiunto un livello piuttosto alto, tanto da far sognare suo papĂ : "Mi piacerebbe se partecipasse alle Olimpiadi di Los Angeles". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pier - silvio - berlusconi - figlio

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI - Barbara d’Urso si trova a un crocevia cruciale: tra le dure parole di Pier Silvio e l’irresistibile richiamo delle sirene di Milly Carlucci.

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, il figlio Pier Silvio Berlusconi lo ricorda commosso: https://fanpa.ge/gtsBo. Vai su Facebook

Translate postIn serata presso la sede #Mediaset di Cologno Monzese si è svolto un evento di celebrazione in memoria di Silvio Berlusconi! Il figlio Pier Silvio ha accolto sul palco Gerry Scotti e Gigi D'Alessio (ha suonato al piano) annunciandoli come volti di Vai su X

Pier Silvio Berlusconi: Ius scholae non è una priorità . Il commento di Salvini: Partita chiusa; Pier Silvio Berlusconi prepara l'ingresso in politica, critica Forza Italia e fa tremare Antonio Tajani; Pier Silvio Berlusconi: Sogno un Milan come quello di papà e mio figlio pugile alle Olimpiadi.

Pier Silvio Berlusconi confessions: il tifo per il Genoa e il figlio col futuro nella boxe - Nel 1990, quando Pier Silvio Berlusconi aveva solo 21 anni, arrivò un po’ per caso la prima figlia, Lucrezia Vittoria, che oggi ha 35 anni e che nel 2021 lo ha già reso nonno. Da msn.com

Pier Silvio Berlusconi: "Sogno un Milan come quello di papà e mio figlio pugile alle Olimpiadi" - L'ad di Mediaset ha parlato alla serata di presentazione del palinsesto autunnale. Scrive gazzetta.it