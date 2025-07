Arctic | la storia vera dietro il film

Arctic: un film avvolgente che ci trasporta nel cuore delle terre glaciali, dove la sopravvivenza diventa una sfida estrema. Basato su storie vere e interpretato magistralmente da Mads Mikkelsen, il film narra di un uomo disperso nell’Artico dopo un incidente aereo, costretto a confrontarsi con le dure leggi della natura per salvare se stesso e una giovane donna ferita. Ma qual è la vera storia dietro questa pellicola intensa?

Arctic, del 2018, è un intenso film di sopravvivenza diretto da Joe Penna e interpretato da un magistrale Mads Mikkelsen, unico protagonista in scena per gran parte della pellicola. Il film racconta la storia di un uomo disperso nell’Artico dopo un incidente aereo, costretto a sfidare le condizioni estreme del gelo polare per tentare di salvarsi e salvare una giovane donna ferita. In un’ambientazione spoglia e inospitale, il film costruisce la sua tensione attraverso il silenzio, la fatica, e la lotta quotidiana per la sopravvivenza. È un racconto asciutto, essenziale, quasi privo di dialoghi, che lascia spazio solo all’istinto e all’umanità . 🔗 Leggi su Cinefilos.it