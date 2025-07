Mattarella incontra Zelensky | Amicizia e pieno appoggio a Ucraina

Il cuore di Roma si anima di solidarietà e amicizia con l'Ucraina, mentre il presidente Mattarella riceve Zelensky al Quirinale. In un momento cruciale per la ricostruzione e la pace, l’Italia rinnova il suo impegno di pieno sostegno a Kiev. La visita sottolinea l’unità nazionale e il forte appoggio internazionale verso una causa condivisa: difendere i valori di libertà e sovranità. La strada è tracciata, e l’Italia resta al fianco dell’Ucraina in questa sfida fondamentale.

Roma, 9 lug. (askanews) - La posizione di pieno sostegno dell'Italia a Kiev rimane assolutamente ferma. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla vigilia della conferenza internazionale a Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina. "Benvenuto in questo palazzo - ha esordito il capo dello Stato -. È un piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia che lega l'Italia all'Ucraina e il pieno sostegno del nostro paese all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina e per esprimere la vicinanza più intensa e concreta: la nostra posizione rimane assolutamente ferma". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella incontra Zelensky: "Amicizia e pieno appoggio a Ucraina"

