lena dunham ricorda il bodyshaming subito a hollywood

Lena Dunham, protagonista di Girls, si apre su un aspetto nascosto della sua carriera: il bodyshaming subito a Hollywood. In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice ricorda le critiche e gli insulti ricevuti a causa della sua forma fisica, rivelando come queste esperienze abbiano segnato il suo percorso professionale e personale. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla superficialità dell’industria dello spettacolo e sull’importanza di abbracciare la diversità .

La star di Girls ha ricordato tutte le critiche e gli insulti subiti dall'industria a causa della propria forma fisica nel corso della sua carriera. In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice Lena Dunham ha raccontato di essere stata spesso bersaglio di bodyshaming a Hollywood nel corso della sua carriera. Nel 2010, uscì nelle sale il film semi-autobiografico Tiny Furniture, e Dunham sostiene di essere convinta di non essersi protetta abbastanza in quel periodo. Il bodyshaming subito da Lena Dunham a Hollywood "Ho vissuto Hollywood in ogni taglia" ha spiegato Dunham "Sono stata una taglia da passerella, il mio corpo è cambiato a causa della vita, della malattia, dell'invecchiamento, della menopausa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it