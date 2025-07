DIRETTA Mondiale per Club Psg-Real Madrid | segui la cronaca LIVE

Non perdere la grande sfida tra PSG e Real Madrid, due giganti del calcio mondiale, in diretta dal Meadowlands Stadium! Segui con noi la cronaca live di questa emozionante semifinale del Mondiale per Club, dove Luis Enrique e Xabi Alonso si sfidano a colpi di talento e strategia. Restate sintonizzati per tutte le emozioni di un match che promette spettacolo e sorprese fino all’ultimo secondo!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meadowlands Stadium’ tra i francesi di Luis Enrique e gli spagnoli di Xabi Alonso in tempo reale Il Paris Saint-Germain affronta il Real Madrid a East Rutherford in una gara di sola andata valida come seconda semifinale del Mondiale per Club. Una sfida tra le due ultime vincitrici della Champions League che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak, lo stesso fischietto di Real-Juve di settimana scorsa. Luis Enrique e Xabi Alonso (LaPresse) – Calciomercato.it Da una parte i Rouge et Bleu di Luis Enrique sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il loro girone nonostante il ko contro il Botafogo, ed aver eliminato l’ Inter Miami agli ottavi di finale e il Bayern Monaco ai quarti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Mondiale per Club, Psg-Real Madrid: segui la cronaca LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - mondiale - club - realmadrid

FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno una azione della FIFA Mondiale per Club 2025, DAZN ti offre un’opportunità unica: guarda tutte le 63 partite in diretta, gratis e senza abbonamenti.

Tv, 'Mondiale per Club': in diretta su Canale 5 le semifinali 'Fluminense-Chelsea' e 'Psg-Real Madrid' Vai su X

Super sfida in semifinale del Mondiale per Club contro i campioni d'Europa del PSG Domani sera, ore 21:00, in diretta su Canale 5 e DAZN. Vai su Facebook

Mondiale per club: alle 21 Psg-Real Madrid DIRETTA; LIVE Mondiale per Club: alle 21 Psg-Real Madrid, in palio un posto in finale; Mondiale per Club Live News: il Chelsea in finale, le probabili formazioni di Psg-Real Madrid.

Psg-Real Madrid diretta: segui la semifinale del Mondiale per Club LIVE - Germain e Real Madrid si giocano un posto nella finale del Mondiale per Club in cui ad aspettare c'è il Chelsea, uscito vittorioso dall'altra semifinale con il Fluminense: segui la partita ... corrieredellosport.it scrive

PSG Real Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club - PSG Real Madrid streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club in onda stasera, 9 luglio 2025. Come scrive tpi.it