Musica e degustazioni al tramonto | Vigne&Note alla Cantina Arnaldo Caprai

Immergiti in un’esperienza unica tra i suggestivi vigneti di Sagrantino, dove musica e degustazioni si fondono al tramonto per creare momenti magici. Vigne¬e torna venerdì 11 luglio alla Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco, portando l’arte del buon vino e della melodia sotto il cielo stellato dell’Umbria. Un evento imperdibile che trasforma la passione in emozione: non perdere questa magica serata tra sapori autentici e note incantevoli.

Musica e degustazioni al calar del sole tra i vigneti di Sagrantino, nella suggestiva atmosfera della campagna umbra, per il secondo appuntamento di Vigne¬e che si terrà venerdì 11 luglio alla Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco a partire dalle 18.30. Il cartellone, giunto alla quarta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

