Regionali Toscana Giani pronto a scendere in campo per il bis | Offro la mia disponibilità

In Toscana, la corsa alle regionali si anima e Giani si prepara a correre per il bis con entusiasmo e determinazione. La sua ricandidatura, supportata da un forte fronte politico e civico, promette di portare avanti con slancio i progetti di una regione in continua evoluzione. Con un cuore aperto e un impegno rinnovato, Giani si dice pronto a scendere di nuovo in campo per scrivere un nuovo capitolo della Toscana.

Firenze, 9 luglio 2025 – "Sono rimasto profondamente colpito e ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura. Devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere circoli di partito del Pd autorevoli e partecipati, vedo stamani più della metà dei sindaci della Toscana e contemporaneamente tante istanze della società civile, economica, sindacale, sociale e quindi io non posso che offrire la mia disponibilità per la prossima legislatura". Lo ha detto, rispondendo ai giornalisti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

