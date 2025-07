PS5 è la console più venduta a maggio 2025 negli USA Xbox cala del 30%

In un mercato videoludico statunitense in declino da cinque mesi consecutivi, la PS5 si distingue come un’eccezione di successo. A maggio 2025, la console di Sony ha conquistato la vetta delle vendite, superando ogni aspettativa con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente, mentre Xbox registra un calo del 30%. Questo risultato conferma come la PS5 stia consolidando la sua leadership e offrendo ancora emozioni ai gamer.

Mentre il mercato hardware videoludico statunitense prosegue il suo trend discendente per il quinto mese consecutivo, PS5 si conferma come l'eccezione che sfugge alla regola: nel mese di maggio 2025, la console di Sony è stata la più venduta in USA, sia per unità distribuite sia per incassi generati, registrando una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un risultato ancor più significativo se inserito in un contesto in cui il settore hardware ha visto un calo complessivo del 13%, passando da 197 a 172 milioni di dollari su base annua. Insider Gaming segnala che alle sue spalle, Nintendo Switch ha registrato un calo drastico del 44%, dato comprensibile considerando l'imminente lancio del nuovo modello ( Nintendo Switch 2 ), uscito il 5 giugno.

