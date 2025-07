Daniele Silvetti sempre contrario alla pesca del mosciolo | Si deciderà tutto alla prossima riunione

Daniele Silvetti, sempre contrario alla pesca del mosciolo, si prepara a ribadire le sue posizioni nella prossima riunione del 16 luglio. Dopo oltre un anno di dibattiti e studi scientifici, il suo impegno per tutelare questa preziosa risorsa continua con determinazione. La battaglia per la conservazione del mosciolo si intensifica, e il suo risultato potrebbe segnare un punto di svolta decisivo per il futuro della specie e dell’ecosistema locale. Restiamo sintonizzati per scoprire come si concluderà questa sfida cruciale.

ANCONA – Daniele Silvetti non si da per vinto e, a difesa delle evidenze scientifiche emerse dal tavolo tecnico da lui istituito ormai più di un anno fa, annuncia che farà valere ancora le proprie ragioni contro la pesca del mosciolo per l’anno 2025. La sfida finale è annunciata per il 16 luglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: daniele - silvetti - pesca - mosciolo

Il console della Repubblica di Tunisia, Afif Traouli, in visita di cortesia al sindaco Daniele Silvetti - Stamane ad Ancona, Afif Traouli, Console della Tunisia a Bologna, ha visitato il sindaco Daniele Silvetti in segno di cortesia.

Il sindaco Daniele Silvetti alza la voce in difesa del mosciolo di Portonovo Vai su Facebook

Daniele Silvetti sempre contrario alla pesca del mosciolo: «Si deciderà tutto alla prossima riunione»; Mosciolo ad Ancona, Silvetti sbotta: “Giù le mani, stop alla pesca”. A Portonovo le prime cozze; Ora sono moscioli amari, Silvetti contro la Regione: «Basta, fermate la pesca».

Mosciolo ad Ancona, Silvetti sbotta: “Giù le mani, stop alla pesca”. A Portonovo le prime cozze - “Oggi ho chiesto formalmente di estendere il divieto per tutta l’estate 2025”. Riporta msn.com

Ancona, ripresa della pesca al mosciolo: duro “no” dal sindaco Silvetti - Attesa l'ordinanza con cui il divieto di raccolta del ricercato presidio di Portonovo sarà esteso fino alla fine della stagione estiva 2025 ... Scrive centropagina.it