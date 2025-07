Giani dice sì alla ricandidatura Sinistra Italiana Fatto interessante Freddi i Cinque Stelle

L'annuncio di Giani sulla sua ricandidatura apre un nuovo capitolo nella politica toscana, suscitando reazioni e riflessioni. La sua disponibilitĂ , in un contesto di alleanze strategiche e sfide crescenti, segna un momento cruciale per il futuro della sinistra italiana. Con un quadro politico in evoluzione, le prossime mosse saranno determinanti per il panorama regionale e nazionale, lasciando intravedere un potenziale cambiamento che potrebbe influenzare tutto il sistema politico.

Firenze, 9 luglio 2025 – Tante reazioni all'annuncio di Giani sulla disponibilità a candidarsi per un secondo mandato. «Il fatto che il presidente Giani abbia dato esplicitamente la disponibilità a ricandidarsi è un fatto nuovo che non si può ignorare. Sono d'accordo sulla linea di costruire alleanze larghe nelle regioni dove si va a votare, perché le elezioni regionali di fine anno saranno l'ultimo test politico prima delle elezioni politiche». Lo ha detto l'europarlamentare del Pd Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, intervistato dal programma «Darsena Europa» di Toscana Tv, in merito alla disponibilità dell'attuale presidente a correre per un secondo mandato.

Eugenio Giani qui dice di aver dato la sua disponibilità , secondo statuto del Pd, per la ricandidatura. Ora è il partito guidato da Elly Schlein che deve decidere che cosa fare Vai su X

Quasi 10 punti in più di consenso per il presidente Eugenio Giani rispetto al giorno dell’elezione: e’ il dato che pubblica oggi il Sole 24 ore a proposito del gradimento di sindaci e governatori. Il riconoscimento di un buongoverno concreto, fatto di scelte giuste Vai su Facebook

Regionali Toscana, Giani pronto a scendere in campo per il bis: “Offro la mia disponibilità” - Il presidente: Sono colpito dal sostegno e dal calore umano e politico ricevuto in questi giorni”. Secondo lanazione.it

Giani chiede il bis, Schlein lo frena: 'Prima le alleanze' - "Sono rimasto molto colpito, ringrazio davvero tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando un sostegno e un calore umano e politico verso la prospettiva di una ricandidatura". Da ansa.it