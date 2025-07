Fabbrica del falso due assolti dopo calvario giudiziario di 8 anni

Dopo un lungo e arduo calvario giudiziario di otto anni, la verità ha finalmente prevalso: L.E. e D.D.F., rispettivamente di 57 e 55 anni, sono stati assolti dall’accusa di ricettazione e contraffazione nel tribunale di Napoli Nord. La loro vicenda testimonia come, spesso, la giustizia possa richiedere tempi lunghi, ma alla fine premia la verità. E ora, è tempo di voltare pagina e guardare avanti con rinnovata speranza.

Finisce dopo otto anni l’incubo giudiziario per L.E., 57 anni di Casoria, e D.D.F., 55 anni pregiudicato di Cesa, entrambi assolti dall’accusa di ricettazione e contraffazione di capi d’abbigliamento dal Tribunale di Napoli Nord. Nel mese di maggio del 2017 la Guardia di Finanza del Gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: anni - assolti - giudiziario - fabbrica

Il corteo in centro e le proteste contro l'ex premier Matteo Renzi: dopo 9 anni assolti 14 imputati - Il corteo in centro a Palermo, organizzato il 22 ottobre 2016 in occasione della visita di Matteo Renzi, ex premier, ha visto centinaia di cittadini scendere in piazza per protestare.

Fabbrica del falso, due assolti dopo calvario giudiziario di 8 anni; Dopo tre anni assolti tutti gli imputati (ma l'azienda intanto ha chiuso). L'ultimo flop di Gratteri; Rifiuta la prescrizione e viene assolto dopo 14 anni: «Ho lottato per verità e dignità».

"Vicenda giudiziaria durata anni. Assolti ma restano lo stesso i segni" - Assolti ma restano lo stesso i segni" L’avvocato Luigi De Mossi difendeva un uomo accusato con la moglie di violenze e riduzione in schiavitù "Abbiamo avuto la ... Scrive lanazione.it

Cassino, operaio morto alla Cartiera: sei dirigenti assolti dopo 15 anni - Il Messaggero - Per 15 lunghi anni sono rimasti imbrigliati in una dolorosissima vicenda giudiziaria scaturita dalla morte di un operaio all’interno della Cartiera Wepa di Cassino, ma alla fine sono stati ... Segnala ilmessaggero.it