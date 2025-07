Renzi lascia Mondadori l’annuncio dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi | Attacco personale richiesto da Chigi suo padre non l’avrebbe mai fatto

Matteo Renzi ha comunicato su X la fine della collaborazione con Mondadori, in un momento di forte tensione politica. La decisione segue le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che ha criticato il leader di Italia Viva, accusandolo di aver perso credibilità e peso politico. Un attacco personale richiesto da Chigi, che Renzi non avrebbe mai immaginato potesse arrivare da un alleato di lunga data. La situazione si fa intricata e promette nuovi sviluppi nel panorama politico italiano.

Matteo Renzi ha annunciato su X la fine della sua collaborazione con Mondadori, il gruppo editoriale della famiglia Berlusconi con cui ha pubblicato i suoi ultimi libri. La decisione √® arrivata a poche ore dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi che, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha espresso sostegno al governo Meloni, e ha detto di Renzi che ¬ę ha perso credibilit√† e peso politico ¬Ľ. Parole che il leader di Italia Viva non ha affatto gradito e che, a suo avviso, rappresentano ¬ęun attacco personale¬Ľ. ¬ęOggi Pier Silvio Berlusconi √® intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

In un panorama politico acceso e frastagliato, le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi a sostegno di Giorgia Meloni alimentano il dibattito tra alleanze, divergenze e strategie personali.

