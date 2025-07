Lione retrocesso in Ligue 2 o no? Arriva la decisione ufficiale ecco la sentenza della commissione d’appello del DNCG dopo il ricorso del club francese

Dopo settimane di attesa e incertezza, la decisione ufficiale è arrivata: l'Olympique Lione resta in Ligue 1 anche per la stagione 2025/26. La commissione d’appello del DNCG ha accolto il ricorso del club francese, sancendo la vittoria di una battaglia cruciale che ha risollevato le sorti della squadra e dei suoi tifosi. Un risultato che cambia definitivamente le carte in tavola nel calcio transalpino.

Lione, è retrocessione in Ligue 2 o no? La decisione ufficiale della commissione d'appello del DNCG dopo il ricorso del club francese. Un sospiro di sollievo lungo un'intera stagione. L' Olympique Lione ha vinto la sua battaglia più importante e giocherà nel campionato di Ligue 1 anche nella stagione 202526. La commissione d'appello della DNCG, il temuto organo di controllo finanziario del calcio francese, ha annullato la drastica decisione presa in primo grado, che condannava il club a una clamorosa retrocessione a tavolino per problemi di bilancio. La crisi finanziaria e il ricorso vinto. La sopravvivenza del club, uno dei più titolati di Francia, è stata appesa a un filo per mesi.

