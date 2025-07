Regionali è ufficiale | Giovanni Manildo sarà il candidato del centrosinistra

Le elezioni regionali in Veneto si avvicinano e il panorama politico si anima con la candidatura ufficiale di Giovanni Manildo, sostenuto dal centrosinistra. La coalizione unita di partiti e civiche di spicco, tra cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, e Volt Europa, si prepara a presentare una sfida concreta e innovativa. Un momento cruciale che potrebbe cambiare il volto della regione: scopriamo insieme le strategie e le proposte di questa schiera di leader in ascolto delle esigenze dei cittadini.

La coalizione delle forze politiche e civiche di centrosinistra che oggi si e' riunita - composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle,¬†Veneto¬†che Vogliamo, la Rete delle Civiche Progressiste, +Europa, Volt Europa, Partito Socialista Italiano e Movimento Socialista. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

