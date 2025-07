Migranti l' Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati depone una corona di fiori a Lampedusa

Lampedusa, crocevia di speranze e sfide umanitarie, ha recentemente accolto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in un gesto di solidarietà e rispetto. Deporre una corona di fiori simbolo di memoria e impegno, dopo aver visitato l'hotspot e incontrato gli equipaggi della Guardia costiera, sottolinea l’importanza di un fronte comune nella gestione delle crisi migratorie. Un momento che invita a riflettere sulla necessità di risposte umane e coordinate a livello globale.

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, a Lampedusa per la sua ultima missione in Italia, a conclusione del suo mandato, dopo essere stato all'hotspot, ha incontrato anche gli equipaggi della Guardia costiera impegnati quotidianamente nelle attività di ricerca e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

