Retegui sempre più vicino all’Arabia L’Atalanta pronta ad irrompere su Lucca i dettagli

Sempre più vicino all’Arabia Saudita, Retegui si prepara a lasciare l’Atalanta per un'offerta da 20 milioni a stagione. Se l’affare dovesse andare in porto, i biancorossi punteranno forte su Lorenzo Lucca dell’Udinese, nome caldo anche per il Napoli. La finestra di mercato si infiamma: scopriamo tutti i dettagli e le strategie che potrebbero rivoluzionare il panorama calcistico italiano e internazionale.

Secondo gli esperti di mercato Mateo Retegui sarebbe vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita. L'attaccante italo-argentino è tentato dallo sposare il progetto dell'Al-Qadsiah, che gli offre 20 milioni a stagione per quattro anni. Nel caso in cui l'Atalanta dovesse perdere il bomber, si piomberebbe a capofitto su Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese nel mirino del Napoli. In tal senso, l'esperto di mercato Alfredo Pedulla rivela: "Anticipazione confermata. Poco fa vi abbiamo svelato svelato che Retegui ha accettato la proposta quadriennale da 20 milioni a stagione, chiedendo all'Atalanta di essere liberato.

