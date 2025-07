Famiglie divise tra voglia di spendere e prudenza

Le famiglie italiane sono al bivio tra desiderio di riprendere a spendere e la necessità di conservare la prudenza, in un contesto di incertezza economica. Il rapporto Confcommercio-Censis evidenzia questa doppia tendenza che caratterizza i consumatori odierni. Una sfida complessa per il futuro del mercato domestico, mentre si cercano strategie per bilanciare speranza e cautela.

Le famiglie italiane mostrano da una parte la voglia di tornare a spendere, dall’altra prudenza per l’incertezza generale. È quanto emerge dal rapporto Confcommercio-Censis. Servizio di Antonella Mazza Teruel e Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Famiglie divise tra voglia di spendere e prudenza

In questa notizia si parla di: famiglie - voglia - spendere - prudenza

Confcommercio-Censis, le famiglie italiane tra incertezza e voglia di spendere. Si dimezza il clima di fiducia, ma il 40% per cento prepara le vacanze, dato più alto dal 2019. Sangalli: meno tasse per ridare slancio a consumi e investimenti; Guerre e dazi, famiglie italiane prudenti ma tornano a spendere; Confcommercio-Censis: L'incertezza riduce la fiducia delle famiglie.

Le famiglie italiane hanno sempre più voglia di andare in vacanza - Cresce la quota di famiglie italiane che ha già pianificato le vacanze estive: il 37,7% nel 2025, in netto aumento rispetto al 26,2% dell'anno scorso. Da msn.com

Indagine Censis-Confcommercio: l'incertezza riduce la fiducia delle famiglie - Le famiglie italiane continuano a mostrare da un lato, voglia di normalità e di tornare a spendere, dall’altro prudenza per l’incertezza ... Da msn.com