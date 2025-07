Emergenza autismo Famiglie in attesa servizio discontinuo e carenza di personale | denuncia Blasioli Pd

emergenza autismo: famiglie in attesa di servizi discontinuo e con carenza di personale. La denuncia di Blasioli del PD evidenzia un quadro “allarmante” a Pescara, dove lunghe attese e supporto insufficiente stanno lasciando molte famiglie senza assistenza adeguata. La situazione richiede interventi urgenti per garantire un sistema più efficiente e solidale. A raccogliere queste istanze, le voci di chi affronta quotidianamente questa crisi, chiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni.

Lunghe attese, personale ridotto all’osso e una rete di supporto sempre più fragile: è questo il quadro “allarmante” del nucleo territoriale per l’Autismo di Pescara, come segnalato da numerose famiglie che si sentono abbandonate dalle istituzioni e chiedono risposte immediate. A raccogliere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

