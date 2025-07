bari turisti spennati per un piatto di pasta

Bari, un tempo rifugio di autenticità e convenienza, ora affronta il suo nuovo volto turistico, con prezzi saliti alle stelle e locali spesso esclusivi. Tuttavia, i baresi non si arrendono: conoscono le trucchi del mestiere, sanno come trattare e riconoscere chi offre autentica ospitalità. Per scoprire davvero il cuore della città, bisogna andare oltre le apparenze e affidarsi alle persone giuste, perché...

Non è più Bari di una volta, quando con pochi euro mangiavi e dormivi da re. Col boom del turismo i prezzi di bari, ristoranti e b&b si sono adeguati a quelli delle città' più' in voga. Per i clienti costi raddoppiati e, a volte, persino triplicati. I baresi hanno le loro contromisure. "sappiamo dove andare e da chi farci servire, non siamo turisti. Basta guardare in faccia le persone", "gli italiani sono piu' abituati a trattare sul prezzo, gli stranieri no. Ma credo che i prezzi siano alti anche per gli italiani, visto il turismo massivo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it