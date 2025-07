Riscossione tasse locali Giorgetti | ‘serve un nuovo ente’

Nel panorama delle tasse locali, nasce un'innovativa soluzione: un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi comunali. Con personale altamente specializzato, questa iniziativa mira a rendere più efficiente e trasparente il rapporto tra cittadini e amministrazioni locali, semplificando i processi e garantendo una maggiore tutela dei contribuenti. Un passo avanti verso un sistema fiscale più equo e funzionale per tutti.

Giorgetti: “Migliorare riscossione tributi locali, valutare un nuovo ente” - Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato l’importanza di potenziare la riscossione dei tributi locali, valutando la creazione di un nuovo ente parallelo all’Agenzia delle Entrate.

Audizione in Parlamento sul federalismo fiscale del ministro dell'Economia #Giorgetti che ha illustrato la situazione attuale sulla finanza degli enti locali. Cruciale, ha detto, il tema della riscossione sul quale si sta valutando la creazione di un ente ad hoc

Il Ministro Giorgetti annuncia un nuovo carrozzone pubblico per la riscossione dei tributi locali. L'ennesimo strumento per piazzare amici e parenti con la scusa di combattere l'evasione. Parlavano di pace fiscale e ora costruiscono una nuova Equitalia?

