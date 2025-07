Rubio | Sanzioni contro Francesca Albanese vergognosa campagna contro Usa e Israele

La campagna di sanzioni annunciata da Marco Rubio contro Francesca Albanese solleva forti interrogativi sulla libertà di espressione e sull'indipendenza delle istituzioni internazionali. In un contesto già segnato da tensioni geopolitiche, questa mossa sembra più un atto di intimidazione che una reale tutela dei diritti umani. Un episodio che mette in luce come le potenze mondiali spesso usino strumenti diplomatici e legali per influenzare le dinamiche regionali e globali.

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato sanzioni degli Stati Uniti contro Francesca Albanese, l'italiana relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi, "per i suoi sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani". "La campagna

