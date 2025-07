carola rackete si dimette dal parlamento europeo

Carola Rackete sorprende ancora una volta, annunciando le sue dimissioni dal Parlamento Europeo via social. Con un messaggio di desiderio di contribuire al rinnovamento della sinistra, la comandante lascia il suo incarico e si prepara a nuove avventure, forse lontano dalle luci di Bruxelles. La sua partenza solleva domande: quale sarà il prossimo capitolo della sua imprevedibile carriera? Solo il tempo potrà svelarlo.

Cambia rotta un'altra volta Carola Rackete. La comandante abbandona il porto sicuro del Parlamento Europeo e salpa per nuove e non ben precisate avventure. Le dimissioni da eurodeputata le annuncia via social: "Volevo contribuire al rinnovamento della Sinistra che adesso è in pieno svolgimento" spiega. Dunque, missione compiuta secondo la Rackete, che leva l'ancora e abbandona al suo destino l'Europa, che aveva fortemente voluto, e anche tanti compagni di viaggio. Tra questi certamente Ilaria Salis, che saluta l'amica tedesca con uno struggente post: "Grazie per il tuo impegno, l'ispirazione e la coerenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it