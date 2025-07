Viva l' Italia a Santa Maria Nuova | il viaggio musicale di Luca Lattanzio interpretando i pezzi storici della canzone italiana

Viva l'Italia a Santa Maria Nuova: un viaggio musicale indimenticabile con Luca Lattanzio, che rende omaggio ai pezzi storici della canzone italiana. Sabato 12 in piazza Magagnini, lasciatevi coinvolgere da un live ricco di passione e tradizione, realizzato in collaborazione con il Comune e l’Associazione "Arte Libera". Un evento che celebra la nostra cultura attraverso note intramontabili, portando il pubblico a riscoprire le radici musicali del Bel Paese. Non mancate!

SANTA MARIA NUOVA - "Viva l'Italia" è il titolo del live di Luca Lattanzio, in programma sabato 12 in piazza Magagnini a Santa Maria Nuova. Realizzato in collaborazione con il Comune di Santa Maria Nuova e l’Associazione culturale "Arte Libera", il concerto assume i contorni di viaggio suggestivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

