Incontro Zelensky-Mattarella a Roma il Presidente della Repubblica ancora contro Putin | Italia ferma nel sostegno all’Ucraina - VIDEO

A Roma, l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Mattarella sottolinea ancora una volta il forte sostegno dell’Italia all’Ucraina. Tra sguardi di solidarietà e impegni concreti, la scena si fa simbolo di un fronte compatto contro le sfide poste da Putin. Nel pomeriggio, Zelensky ha arricchito la giornata incontrando anche l’inviato americano Keith Kellogg, rafforzando così il messaggio di unità internazionale. Un momento che riafferma l’attenzione dell’Italia verso la pace e la sovranità ucraina.

Nel pomeriggio, il presidente Zelensky ha incontrato anche l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, Keith Kellogg. Presenti anche Sybiga, Umerov e Yermak Si è tenuto oggi al Quirinale l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente ucraino Volodymyr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Zelensky-Mattarella a Roma, il Presidente della Repubblica ancora contro Putin: “Italia ferma nel sostegno all’Ucraina” - VIDEO

Mattarella riceve Zelensky: Pieno sostegno dall'Italia all'indipendenza di Kiev. L'Ucraina nell'Ue - Domani anche Kellogg alla call della Coalizione dei Volenterosi, è la prima volta per gli Usa; Il Capo dello Stato Mattarella riceve Zelensky; Zelensky a Roma incontra il Presidente Mattarella: “Vicinanza più intensa e concreta”.

Il Capo dello Stato Mattarella riceve Zelensky - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. tg24.sky.it scrive