Record di Nvidia | prima azienda a valere più 4mila miliardi di dollari

Nvidia ha raggiunto un traguardo storico, diventando la prima azienda a valere oltre 4.000 miliardi di dollari in Borsa. Un risultato mozzafiato che supera ogni record precedente di giganti come Microsoft e Apple, grazie anche ai successi nel settore dell'intelligenza artificiale. Solo nell'ultimo trimestre, il colosso dei chip ha generato 9 miliardi di profitti, dimostrando come l'innovazione possa trasformare il valore di un'azienda in modo sorprendente.

Milano, 9 lug. (askanews) - Nvidia ha fatto la storia: il gigante dei chip ha superato i 4mila miliardi di dollari di valore in Borsa, non era mai successo a nessun'altra azienda. Un primato che ha stracciato quelli precedenti di Microsoft e Apple. Solo nell'ultimo trimestre di attività Nvidia ha registrato 9 miliardi di profitti. Eppure, solo un anno fa, la capitalizzazione della società era sotto i mille miliardi; poi è esplosa l'intelligenza artificiale e la conseguente necessità di una potenza di calcolo enorme. L'azienda ha puntato al momento giusto tutte le sue risorse sui chip per l'AI, conquistando il mercato: ora i suoi prodotti sono essenziali per allenare e far funzionare modelli come ChatGPT e molte altre AI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Record di Nvidia: prima azienda a valere più 4mila miliardi di dollari

In questa notizia si parla di: miliardi - nvidia - azienda - 4mila

Nvidia è diventata la prima azienda al mondo a valere più di 4mila miliardi di dollari Vai su X

Nel nostro Paese stimati Capex da 20 miliardi per supportare lo sviluppo del settore, legato anche all'AI generativa. Ma il percorso dovrà essere coerente con gli obiettivi di transizione green e puntando su tecnologia e circolarità Vai su Facebook

Nvidia è diventata la prima azienda al mondo a valere più di 4mila miliardi di dollari; Record di Nvidia: prima azienda a valere più 4mila miliardi di dollari; Nvidia capitalizza 4mila miliardi di dollari: l'impero dei chip vale come 2 volte il Pil italiano.

Nvidia capitalizza 4mila miliardi di dollari: l'impero dei chip vale come 2 volte il Pil italiano - Nvidia raggiunge 4mila miliardi di capitalizzazione, due volte il Pil italiano. tgcom24.mediaset.it scrive

Record di Nvidia: prima azienda a valere più 4mila miliardi di dollari - (askanews) – Nvidia ha fatto la storia: il gigante dei chip ha superato i 4mila miliardi di dollari di valore in Borsa, non era mai successo a nessun’altra azienda. Da askanews.it