Dopo tre anni di battaglie legali, Maurizio Cocco, ingegnere di Fiuggi, torna in libertà grazie a una cauzione dopo l’arresto in Costa d’Avorio nel 2022. Condannato per frode fiscale e associazione a delinquere, Cocco aveva vissuto un lungo calvario tra carcere e sentenze contrastanti. La sua vicenda solleva importanti questioni sulla giustizia internazionale e sui diritti dei detenuti, lasciando aperto il futuro di questa controversa vicenda.

È stato rilasciato Maurizio Cocco, ingegnere di Fiuggi (Frosinone) arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a 24 mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un’ammenda di circa sessantamila euro. L’uomo era stato trattenuto in carcere, nonostante una sentenza ne avesse ordinato la liberazione, nell’ambito di un’ulteriore indagine su istanza del Giudice istruttore, che aveva rinnovato il regime di detenzione preventiva. Dall’inizio della vicenda giudiziaria, l’ ambasciata italiana locale ha seguito il caso con grande attenzione: ha prestato assistenza a Cocco e ai suoi familiari, ha effettuato periodiche visite consolari presso il penitenziario di Abidjan dove era detenuto, ha presenziato alle udienze in qualità di osservatore e ha sensibilizzato le autorità locali sulle condizioni di detenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Costa d’Avorio, l’italiano Maurizio Cocco scarcerato (su cauzione) dopo tre anni: era stato arrestato nel 2022

