Superman | Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set

Superman, Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set. L'attore, che interpreta Guy Gardner nel nuovo film di James Gunn, ha confessato durante Jimmy Kimmel Live! di aver preso alcuni oggetti di scena. Tuttavia, Fillion ha giustificato le sue azioni, sostenendo di aver adottato un approccio molto astuto alla...

L'attore Nathan Fillion interpreta Guy Gardner nel film diretto da James Gunn e ha raccontato in che modo ha portato a casa alcuni oggetti di scena. Nel cast di Superman c'è anche l'attore Nathan Fillion che, durante un'apparizione allo show Jimmy Kimmel Live!, ha svelato che ha rubato alcuni oggetti di scena. L'attore ha però giustificato le sue azioni sostenendo che non ha compiuto dei furti, avendo scelto un approccio molto astuto alla situazione. Gli oggetti 'rubati' dal set di Superman Nathan Fillion ha spiegato ad Anthony Anderson, conduttore del talk show in assenza di Kimmel, che non ha portato a casa la parrucca che ha indossato per interpretare Guy Gardner in Superman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set

In questa notizia si parla di: nathan - fillion - superman - rubato

Nathan Fillion protagonista come Guy Gardner in Superman e il suo Green Lantern preferito - Nel 2025 il DC Universe si prepara a stupire con novità emozionanti: Nathan Fillion si consacra come Guy Gardner in "Superman e il suo Green Lantern preferito", portando sullo schermo un personaggio iconico.

Superman: Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set; Superman: Nathan Fillion descrive il suo Guy Gardner come un imbecille totale, non una buona persona; Superman, Nathan Fillion è entusiasta di interpretare Lanterna Verde nel film: ‘Da ragazzo collezionavo tutti i fumetti’.

Superman: Nathan Fillion svela cosa ha rubato dal set - L'attore Nathan Fillion interpreta Guy Gardner nel film diretto da James Gunn e ha raccontato in che modo ha portato a casa alcuni oggetti di scena. Si legge su movieplayer.it

Superman, Nathan Fillion ha basato il suo personaggio Lanterna Verde su una sitcom - MSN - Nathan Fillion e l’ispirazione per Guy Gardner di Superman A Fillion è stato anche chiesto se ci fosse una posta in gioco maggiore nell’interpretare un personaggio non così mainstream, e ... Secondo msn.com