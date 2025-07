Caldo triplicati i morti in Europa | 317 solo a Milano

Un’onda di calore senza precedenti ha causato una strage in Europa, con i morti triplicati rispetto alle medie storiche e oltre 500 vittime tra Milano e Roma in soli dieci giorni. I dati emergono da uno studio internazionale condotto dall’Imperial College di Londra e dalla London School of Hygiene, che evidenzia come il cambiamento climatico stia drammaticamente peggiorando la nostra salute. È il momento di agire prima che il prezzo diventi insostenibile.

Oltre 500 vittime tra Milano e Roma in 10 giorni a causa del caldo. Sono i dati shock rivelati da un nuovo studio internazionale guidato dagli scienziati dell’Imperial College di Londra e della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che ha analizzato l’ondata di calore che ha colpito l’Europa tra il 23 giugno e il 2 luglio. L’analisi parla chiaro: il cambiamento climatico ha triplicato il numero di decessi rispetto a uno scenario senza riscaldamento globale. Secondo lo studio, oltre 1500 dei 2300 decessi registrati in 12 città europee in quei giorni, sono direttamente attribuibili alla crisi climatica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo, triplicati i morti in Europa: 317 solo a Milano

