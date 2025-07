Martin test a Misano e ok dei medici | correrà in MotoGP a Brno

Dopo il positivo test a Misano e il via libera dei medici, Martin si prepara al grande ritorno in MotoGP a Brno con l'Aprilia RS-GP. Dopo 64 giri di prova, il pilota è pronto a tornare in pista, ma dovrà superare un ultimo controllo giovedì, prima di affrontare il weekend del 20 luglio. La sua determinazione e il suo talento sono pronti a riscrivere le pagine di questa emozionante stagione.

Dopo i 64 giri effettuati sull'Aprilia RS-GP, arriva l'ok per il rientro dopo l'ultimo infortunio. DovrĂ però passare un ulteriore check nel giovedì che anticipa il weekend del 20 luglio.

Motogp, Jorge Martin torna in pista con l’Aprilia: test a Misano dopo gli infortuni - Il ritorno di Jorge Martin in pista è ormai alle porte, un momento di grande entusiasmo per gli appassionati di MotoGP.

Per Jorge Martin 64 giri a Misano: lo spagnolo andrĂ a Brno! CorrerĂ nel weekend della Repubblica Ceca se passerĂ la revisione medica ufficiale #MotoGP Vai su X

I medici hanno dato il via libera al campione del mondo per salire sulla RS-GP. Fra due giorni la prova al Marco Simoncelli e poi si valuterĂ la sua presenza al GP di Brno Vai su Facebook

