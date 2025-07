Spettacolo sul Centrale a Wimbledon ma non tutti gradiscono | Hugh Grant si addormenta in tribuna

Wimbledon, il tempio del tennis, si trasforma anche in passerella di star e celebrità. Tra emozioni sul campo e momenti imprevisti tra il pubblico, l’attenzione si sposta sugli spalti, dove Hugh Grant, tra gli applausi e qualche sbadiglio, si concede un pisolino durante il match. Un’immagine che fa sorridere e dimostra come lo spettacolo, anche fuori dal campo, sia sempre assicurato. E così, il torneo continua a sorprenderti, tra sport e glamour.

Wimbledon si conferma non solo il tempio del tennis, ma anche una passerella per celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo. Durante l'incontro tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, a catturare l’attenzione non è stato solo il gioco in campo: nel corso del tie break del primo set, la regia ha spostato l’inquadratura sugli spalti, dove era presente Hugh Grant, celebre attore britannico.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spettacolo sul Centrale a Wimbledon ma non tutti gradiscono: Hugh Grant... si addormenta in tribuna

In questa notizia si parla di: spettacolo - wimbledon - hugh - grant

Wimbledon in esclusiva su Sky Sport fino al 2030. Dal 30 giugno torna lo spettacolo dello slam londinese - Il conto alla rovescia per Wimbledon, lo Slam più prestigioso e affascinante del tennis, sta per finire.

Hugh Grant, inviato di “Cavalli e segugi”, che si addormenta sul centre court di Wimbledon, durante il tiebreak tra Cobolli e Djokovic Vai su X

Hugh Grant si addormenta a Wimbledon durante Cobolli-Djokovic: l'attore si perde il tiebreak; Cobolli-Djokovic lottano e Hugh Grant dorme a Wimbledon; Incredibile, Hugh Grant si addormenta sul Centrale durante il tie break tra Cobolli e Djokovic.

Spettacolo sul Centrale a Wimbledon ma non tutti gradiscono: Hugh Grant... si addormenta in tribuna - Wimbledon si conferma non solo il tempio del tennis, ma anche una passerella per celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo. Come scrive gazzettadelsud.it

Incredibile, Hugh Grant si addormenta sul Centrale durante il tie break tra Cobolli e Djokovic - L'attore britannico è stato inquadrato durante il quarto di finale: gli occhiali scuri non sono bastati a nasconderlo ... Si legge su gazzetta.it