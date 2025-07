una notte al museo in lavorazione il reboot del film con ben stiller

Prepariamoci a riscoprire il fascino di "Una notte al museo" con un reboot in fase di produzione, firmato dalla 20th Century Studios e dalla 21 Laps Entertainment. Tripper Clancy è incaricato di scrivere la nuova sceneggiatura, mantenendo il segreto sulla trama ma promettendo un'inedita avventura al museo con nuovi personaggi. La produzione, guidata da Shawn Levy e Dan Levine, si annuncia entusiasmante: il ritorno di un classico rivisitato per appassionare nuove generazioni. Tra i precedenti lavori di Clancy,…

Un reboot di Una notte al museo è in lavorazione per la 20th Century Studios, con la 21 Laps Entertainment che ha incaricato Tripper Clancy di scrivere la sceneggiatura. I dettagli della trama rimangono segreti, ma si dice che il film racconterĂ una nuova storia ambientata al museo, con nuovi personaggi. Shawn Levy e Dan Levine produrranno per 21 Laps. Emily Morris supervisionerĂ il progetto per la societĂ . Tra i precedenti lavori di Clancy come scrittore figurano “Stuber – Autista d’assalto”, “I Am Not Okay With This”, “Die Hart” e “Die Hart 2: Die Harter”. Il franchise di “Una notte al museo”, iniziato nel 2006, ha prodotto tre sequel: “Una notte al museo 2 – La fuga” (2009), “Notte al museo – Il segreto del faraone” (2014) e il film d’animazione “Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah” (2022). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it