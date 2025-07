Tour de France tappa 6 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la spettacolare Tappa 6 a Caen, un confronto tra grandi campioni che ha già rivoluzionato la classifica. Remco Evenepoel e Tadej Pogacar si sono sfidati a colpi di cronometro, mentre Jonas Vingegaard ha subito un duro colpo. Scopri percorso, altimetria, favoriti e orari tv per vivere questa emozionante giornata di ciclismo come mai prima d’ora.

Caen, 9 luglio 2025 – Il timbro di Remco Evenepoel nella crono di Caen, ma anche quello di Tadej Pogacar, mentre lo sconfitto di giornata, senza dubbio, è stato Jonas Vingegaard. Ulteriore scrematura in classifica generale al Tour de France 2025 e i big iniziano a manifestarsi con differente stato di forma. E’ rientrato in classifica il belga, sfruttando la crono, ora distanziato di 42” da Pogacar, che comunque ha perso pochissimo e rifilato il primo distacco consistente a Jonas Vingegaard, ora quarto in classifica a 1’13” dallo sloveno. Già dispersi gli altri pretendenti al podio, a parte il padrone di casa Vauquelin che è terzo a 59”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net