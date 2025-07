Gli eventi fantasma le accuse di 50 Cent e John Legend i biglietti non venduti | cosa c’è dietro il mistero dei concerti saltati a Napoli

Il 6 e l’8 luglio, Napoli avrebbe dovuto accogliere due grandi concerti di artisti internazionali come John Legend, Mary J Blige e 50 Cent, promossi dalla società americana Dream Loud. Invece, gli eventi sono improvvisamente saltati nel nulla, lasciando dietro di sé misteri e accuse di biglietti invenduti e misteriose sparizioni. Cosa si cela realmente dietro questo enigma dei concerti fantasma a Napoli? Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda intrigante.

Domenica 6 luglio Piazza del Plebiscito a Napoli avrebbe dovuto ospitare il live di una coppia di artisti eccellente: John Legend e Mary J Blige. Due giorno dopo, l’8 luglio, stessa location, stessa città, era previsto il concerto di un’altra star internazionale: 50 Cent. Due eventi – progettati nell’ambito delle celebrazioni del giorno dell’indipendenza americana – dalla stessa organizzazione: una società americana chiamata Dream Loud, il cui amministratore delegato è un italiano residente a New York di nome Marco Bosco. I concerti a Napoli, come ormai noto, sono stati annullati perché – ha dichiarato l’organizzazione – non sono stati venduti abbastanza biglietti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: eventi - cent - john - legend

#EVENTI Concerti 2025 a Napoli: ospiti 50 Cent, Mary J. Blige e John Legend>> https://shorturl.at/FB8tX Vai su Facebook

Prevaloso Magazine “Gli organizzatori dell’evento a Napoli non hanno rispettato i termini concordati”: anche 50 Cent annulla il concerto dopo John Legend e Mary J Blige • #50cent #maryjane #johnlegend #napoli #italia #concertiannullati #musica #art http Vai su X

Gli eventi fantasma, le accuse di 50 Cent e John Legend, i biglietti non venduti: cosa c'è dietro il mistero dei concerti saltati a Napoli; John Legend e 50 Cent, il pasticcio dei concerti annullati al Plebiscito: biglietti scomparsi e organizzatori «fantasma»; 50 Cent come John Legend: non parteciperà al concerto a Napoli.

John Legend e 50 Cent, il pasticcio dei concerti annullati al Plebiscito: biglietti scomparsi e organizzatori «fantasma» - Caro direttore, ho letto il suo editoriale sugli eventi musicali ospitati a Napoli, che condivido senza riserve. Da informazione.it

50 Cent come John Legend, annullati i concerti a Napoli - Il concerto di 50 Cent in programma a Napoli martedì 8 luglio 2025 è stato annullato: il rapper statunitense avrebbe dovuto esibirsi in Piazza del Plebiscito, ma l’evento tanto atteso è stato cancella ... Riporta informazione.it