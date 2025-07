Esplosione a Roma chi era Claudio Ercoli morto cinque giorni dopo la tragedia al distributore gpl

Roma piange Claudio Ercoli, vittima di un tragico incidente al distributore di carburante. Ustionato gravemente, ha combattuto cinque giorni tra speranze e speranze e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Un uomo rispettato e amato da chi lo conosceva, ricordato con affetto da Marco, suo caro amico d’infanzia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, ma il suo spirito vive nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

Chi era Claudio Ercoli, morto dopo cinque giorni dall’esplosione al distributore di carburante a Roma. Inutili le cure dei medici del Sant’Eugenio, aveva ustioni di terzo grado sul 55% del corpo. Era un brav’uomo Claudio Ercoli. Così lo ricorda Marco, un amico di infanzia, che appena ha saputo della sua morte si è precipitato all’ospedale Sant’Eugenio, dov’era stato ricoverato dopo l’esplosione al rifornitore gpl dei giorni scorsi in via dei Gordiani a Roma. (Ansa Foto) – notizie.com Aveva compiuto sessantasette anni il 10 aprile e lavorava come ispettore di piazza dell’impianto. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Esplosione a Roma, chi era Claudio Ercoli, morto cinque giorni dopo la tragedia al distributore gpl

