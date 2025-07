I malati vogliono vivere i radicali insorgono

In un momento cruciale per i diritti civili, i malati e i radicali si schierano con determinazione, sfidando le opposizioni e portando alla luce il loro desiderio di libertà di scelta. La recente testimonianza davanti alla Corte costituzionale evidenzia quanto la battaglia per l’autonomia individuale sia ancora aperta. Ma qual è il vero confine tra tutela della vita e rispetto della dignità? Continua a leggere.

Ieri una coppia di pazienti in grave stato di sofferenza ha «testimoniato» davanti alla Corte costituzionale nonostante l’opposizione di Filomena Gallo, segretaria della Coscioni. Il loro «torto»? Chiedere di esporre in 20 minuti delle riflessioni contro dell’eutanasia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I malati vogliono vivere, i radicali insorgono

In questa notizia si parla di: malati - vogliono - vivere - radicali

I malati vogliono vivere, i radicali insorgono; La Consulta fa parlare i malati pro life (nonostante il «no» dei radicali); Marina, morte-spot per l'eutanasia. E i Radicali mietono.

Portineria MilanoI Radicali portano marijuana (prescritta) ai malati di Sla: i carabinieri la sequestrano - Linkiesta.it - Denunciare la burocrazia, ma soprattutto le inutili lungaggini che devono sopportare i malati per poter accedere alle cure palliative in Italia, mentre nel mondo si discute di liberalizzazione ... Da linkiesta.it

I bimbi malati sono felici di vivere - ilGiornale.it - il segretario dei Radicali Capezzone e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi discutono animatamente sul tema dell ... Scrive ilgiornale.it