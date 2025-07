Raoul Bova l' estate senza Rocio Morales | lui vita da single lei vola in Sardegna con le figlie

L'estate porta con sé anche i cambi di cuore e le svolte inaspettate nelle storie di celebrità. Raoul Bova e Rocio Morales, una delle coppie più seguite del panorama italiano e internazionale, sembrano aver preso strade diverse: lui in veste di single e lei che vola in Sardegna con le figlie. La loro relazione, un tempo solida, si avvia verso un nuovo capitolo. Ma cosa riserva il futuro per questa coppia...

La storia d'amore tra Raoul Bova e Rocio Morales sembra essere davvero arrivata a un punto di non ritorno. Da settimane il gossip impazza attorno alla coppia di attori che, secondo gli esperti, vivrebbero da "separati in casa" già dallo scorso marzo. Ma le ultime voci circolate su Raoul e Rocio parlano di un'evoluzione estiva e di strade che hanno già preso direzioni opposte. Lui si sarebbe presentato a una festa come "single", lei è in Sardegna da ormai diverse settimane insieme alle figlie. Rocio in Sardegna con le figlie. Le indiscrezioni arrivano da diversi fronti e mettono più di un punto, seppur ancora interrogativo, sul momento di crisi che la coppia sta attraversando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raoul Bova, l'estate senza Rocio Morales: lui vita da single, lei vola in Sardegna con le figlie

