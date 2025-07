‘Ancora uno’ | Ilaria Borgonovo diventa Aria Noir e firma un dark romance che sfida le etichette

“Ancora uno” segna il sorprendente debutto letterario di Ilaria Borgonovo, che si cela dietro il nuovo pseudonimo Aria Noir per dare vita a un dark romance avvolgente e senza confini. Tra passione ardente, mistero e potere narrativo, questa storia sfida le etichette tradizionali, immergendo il lettore in un mondo dove la linea tra realtà e desiderio si dissolve. Preparati a scoprire un universo intenso e provocatorio che ti lascerà senza fiato.

Tra passione e identità, il debutto letterario della content creator: un romanzo che mescola eros, mistero e potere narrativo.. “ Dovevo smetterla di leggere certi libri prima di dormire. Mi facevano uno strano effetto. Peccato che quella volta non fosse un libro. Era la sua vita.” Con queste parole si apre “Ancora uno”, romanzo d’esordio di Aria Noir, pseudonimo di Ilaria Borgonovo, content creator e ora anche autrice. Un dark romance intenso, sensuale e pericoloso che affonda le radici nel desiderio, ma si sviluppa attorno a una ricerca più profonda: quella della propria identità. La protagonista è Isabella, ragazza introversa e insicura che, nel tentativo di ricominciare in una nuova città, trova rifugio nei libri e nel sogno di una normalità possibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Ancora uno’: Ilaria Borgonovo diventa Aria Noir e firma un dark romance che sfida le etichette

