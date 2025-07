Metaponto incendio doloso vicino a villaggi e campeggi | turisti evacuati via mare intossicato un bambino di 8 mesi

Un incendio doloso sulla costa di Metaponto, in provincia di Matera, ha scatenato un’emergenza tra i villaggi turistici, con evacuazioni via mare e un bambino di 8 mesi intossicato. La tragedia mette in evidenza l’importanza della sicurezza e della prontezza di intervento. Mentre le fiamme si avvicinano alle strutture, la comunità si unisce per affrontare questa minaccia e preservare il nostro territorio.

Un vasto incendio sulla costa di Metaponto, in provincia di Matera, sta minacciando i villaggi turistici. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono propagate rapidamente verso le zone limitrofe. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Metaponto, incendio doloso vicino a villaggi e campeggi: turisti evacuati via mare, intossicato un bambino di 8 mesi

