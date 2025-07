Vasto incendio nel Metaponto Matera turisti evacuati via mare | Intossicato un bambino di otto mesi

Un vasto incendio nel Metaponto, Matera, sta mettendo a dura prova la comunità locale e i turisti. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno reso necessaria l’evacuazione via mare di numerosi visitatori, tra cui un bambino di otto mesi intossicato. La situazione è critica e richiede il massimo sforzo delle forze di intervento per contenere il rogo e garantire la sicurezza di tutti.

Il forte vento sta creando disagi nello spegnimento delle fiamme che stanno interessando una zona dove ci sono diversi campeggi.

