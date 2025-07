Ferrari Daytona SP3 Tailor Made 599+1 | esemplare unico

Durante la Monterey Car Week 2025, Ferrari svela un capolavoro senza precedenti: la Daytona SP3 Tailor Made, un’esclusiva one-of-a-kind che incarna l’eleganza e la perfezione artigianale del marchio. Questa creazione unica, non appartenente alla serie limitata di 599 unità, sarà protagonista di un’importante asta di beneficenza organizzata da RM Sotheby’s. Un’occasione irripetibile per possedere un pezzo di storia Ferrari, destinato a lasciare il segno nel cuore degli appassionati più esigenti.

(Adnkronos) – Durante la Monterey Car Week 2025, Ferrari porterà in scena una creazione esclusiva destinata a lasciare il segno: una Daytona SP3 Tailor Made, unica nel suo genere, sarà protagonista di un’importante asta di beneficenza organizzata da RM Sotheby’s. Il modello non fa parte della serie limitata di 599 unità già esaurite, ma rappresenta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dalla 250 GT Berlinetta Lusso alla Daytona Sp3: in piazza Saffi sfilata di bolidi con il Ferrari Tribute - Dalla raffinata 250 GT Berlinetta Lusso alla spettacolare Daytona SP3, Piazza Saffi è stata il palcoscenico di un emozionante carosello di bolidi nel Ferrari Tribute.

Una Ferrari speciale in tutti i sensi, non solo per la livrea unica nel suo genere; Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: un pezzo unico all’asta per beneficenza; Ferrari Daytona SP3 Tailor Made: l’essenza dell’arte su quattro ruote.

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made “599+1”: esemplare unico - Daytona SP3 Tailor Made, esclusiva Ferrari in Giallo Modena all’asta RM Sotheby’s per finanziare progetti educativi tramite la Ferrari Foundation ... Secondo msn.com

Ferrari presenta una esclusiva Daytona SP3 Tailor Made a un’asta di beneficenza durante la Monterey Car Week - Ferrari è orgogliosa di annunciare un’esclusiva Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, un capolavoro unico che sarà messo all’asta da RM Sotheby’s durante la prestigiosa Monterey Car Week in California, nel ... Da ferrari.com