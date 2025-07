Sinner scaccia la paura! Shelton battuto in tre set è semifinale | Il dolore? Non ci ho pensato

Jannik, in campo con una fasciatura per il gomito malconcio, si impone 7-6 6-4 6-4 sullo statunitense. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner scaccia la paura! Shelton battuto in tre set, è semifinale: "Il dolore? Non ci ho pensato..."

