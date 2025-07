Sinner-Shelton | gli highlights Jannik si guadagna la semifinale

Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon con un'energia straordinaria, regalando spettacolo sul Campo Centrale. Nonostante il dolore al gomito, il talento italiano ha dominato Ben Shelton in tre set, dimostrando cuore e abilità. I suoi colpi magistrali e la tenacia lo portano sempre più vicino al sogno. Guarda gli highlights e lasciati emozionare dalla magia di Sinner in questa sfida indimenticabile.

Nonostante il problema al gomito rimediato contro Dimitrov, Jannik Sinner si sbarazza di Ben Shelton in tre set e vola in semifinale a Wimbledon. Il numero uno del ranking Atp disegna magie sul Campo Centrale, senza mai concedere chance concrete all'avversario statunitense. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Shelton: gli highlights. Jannik si guadagna la semifinale

