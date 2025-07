Ex Gkn il Gruppo Lavoratori Qf | Lo stabilimento di Campi sia lasciato libero

Fiorenze, 9 luglio 2025 – I lavoratori ex GKN di Campi Bisenzio lanciano un appello deciso: chiedono che lo stabilimento venga lasciato libero immediatamente, affinché possano tutelare i propri diritti e il futuro dell’azienda. Solo sotto la custodia del tribunale si sentiranno veramente protetti, evitando che interference ostacolino il loro cammino. È il momento di ristabilire chiarezza e rispetto per chi lavora con dedizione e passione.

Firenze, 9 luglio 2025 – «Per quanto riguarda lo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio, chiediamo pubblicamente che sia lasciato libero quanto prima senza se e senza ma, perché noi ci sentiamo tutelati solo se viene messo sotto custodia del tribunale. In questa fase di concordato liquidatorio diffidiamo tutte le persone o soggetti che non ottemperano alle sentenze del tribunale e che intendono di mettersi di traverso tra noi ed i nostri dovuti». Così una nota del Gruppo Lavoratori Qf, ex della Gkn, rispetto ai futuri utilizzi dell'immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Gkn, il Gruppo Lavoratori Qf: “Lo stabilimento di Campi sia lasciato libero”

