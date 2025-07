Yura Borisov la star di Anora reciterà nel nuovo film di Luca Guadagnino Artificial

Yura Borisov, la stella emergente noto per la sua nomination all’Oscar e il suo talento coinvolgente, si prepara a conquistare il grande schermo nel nuovo film di Luca Guadagnino, “Artificial”. Prodotto da Amazon, questa commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale promette di essere un’altra opera innovativa e coinvolgente. Con Simon Rich alla sceneggiatura e produzione, il progetto si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e tecnologia, segnando un’altra tappa importante nella carriera di Borisov.

Yura Borisov, che ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione al fianco di Mikey Madison in “ Anora ” di Sean Baker, è stato ufficialmente scelto per il prossimo film di Luca Guadagnino “Artificial”. Il film, prodotto da Amazon, è descritto come una “ commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale “. Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e sarà il produttore insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford della Heyday Films, oltre a Jennifer Fox. Borisov è una delle star più importanti in Russia, con oltre 50 titoli al suo attivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Yura Borisov, la star di Anora, reciterà nel nuovo film di Luca Guadagnino “Artificial”

In questa notizia si parla di: film - yura - borisov - anora

I russi esultano per gli Oscar di Anora, Borisov a Mosca ormai è un eroe; Anora, il trionfatore degli Oscar piace ai russi. E diventa un caso politico (che si sarebbe potuto evitare); Sean Baker ha scelto Yura Borisov prima ancora di scrivere Anora.

Yura Borisov, la star di Anora, reciterà nel nuovo film di Luca Guadagnino “Artificial” - Yura Borisov, che ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione al fianco di Mikey Madison in “Anora” di Sean Baker, è stato ufficialmente scelto ... Riporta msn.com

Borisov confermato nel cast di Artificial di Guadagnino - Yura Borisov, l'attore russo candidato agli Oscar con la sua interpretazione dello scagnozzo col cuore d'oro in Anora di Sean Baker, è stato ufficialmente scritturato per Artificial, il prossimo film ... Secondo msn.com