Matteo Renzi lascia Mondadori | Attaccato da Pier Silvio Berlusconi suo padre non l' avrebbe fatto

Le parole di Pier Silvio Berlusconi, pronunciate durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, hanno scosso il panorama politico e mediatico, evidenziando un netto cambio di tono nei confronti di Matteo Renzi. Con una critica diretta e senza mezzi termini, il vice presidente di Mediaset mette in discussione la credibilità dell’ex premier, sottolineando come la sua influenza sia ormai ridotta ai minimi termini. È un momento di grande fermento, che potrebbe segnare nuove evoluzioni nel mondo dell’informazione e della politica italiana.

"Io ho grandi simpatie, ma non ha più peso e mordente. Renzi ha perso credibilità elettorale, è bravo, ma nel suo percorso politico ha perso peso politico". Sono queste le parole pronunciate oggi da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset che sono state. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Renzi: “Pier Silvio Berlusconi difende Meloni e attacca me, lascio Mondadori” - In un panorama politico acceso e frastagliato, le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi a sostegno di Giorgia Meloni alimentano il dibattito tra alleanze, divergenze e strategie personali.

Una figura destinata a dividere opinioni e sentimenti. Silvio Berlusconi «ferma» il Consiglio Comunale di Bari, accendendo forti scintille tra maggioranza e opposizione. Così, l’aula convocata per ieri, si scioglie molto prima del pr Vai su Facebook

