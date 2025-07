ULTIM’ORA – Il bomber saluta la Serie A | trasferimento record da 70 milioni

Il calciomercato infiamma le pagine dei giornali e i sogni dei tifosi con trasferimenti da record e colpi a sorpresa. Tra entrate scintillanti e partenze inaspettate, il nostro campionato si conferma il palcoscenico più vibrante d’Europa. E mentre le notizie si susseguono veloci, una cosa è certa: il mercato italiano non smette mai di sorprenderci. Pronti a scoprire gli ultimi sviluppi?

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e tutte le squadre stanno mettendo a segno i primi colpi. Tra entrate e uscite, però, c'è un'altra partenza eccellente per il nostro campionato. E questa, a differenza di altre, non era per nulla prevista. Il mercato continua a regalarci colpi ogni giorno, impedendoci di annoiarci e, ahimè, a volte anche di staccare gli occhi dai telefonini. Tutte le principali squadre italiane hanno o comunque stanno già affondando i primi colpi, per una sessione che si preannuncia entusiasmante. Tra grandi ritorni, come quello di Dzeko o di Ciro Immobile, alle giovani promesse come Pio Esposito, le prime settimane ci hanno già regalato non pochi colpi di scena e ce ne aspettiamo ancora tanti.