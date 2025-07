Sinner fenomenale a Wimbledon | batte Shelton 7-6 6-4 6-4 Djokovic vince 7-5 il terzo e conduce 2-1 con Cobolli LIVE

Vive una giornata storica a Wimbledon, con i nostri campioni impegnati nei quarti di finale. Sinner, fenomenale contro Shelton, conquista set dopo set e dimostra tutta la sua grinta nonostante il gomito malandato. Nel frattempo, Cobolli cerca di superare l’ostacolo Djokovic, che conduce 2-1 nel match. Una giornata memorabile per il tennis italiano, che si conferma protagonista sui campi più prestigiosi del mondo. La passione e il talento azzurro continuano a brillare sotto il sole di Wimbledon.

Giornata memorabile per la storia del tennis italiano. Sui campi di Wimbledon, giocano in contemporanea i rispettivi quarti di finale il numero uno al mondo, Jannik Sinner (con tanto di fascia al gomito malandato dopo la partita vinta grazie ko di Dimitrov agli ottavi) e Flavio Cobolli. Il tennista altoatesino è impegnato contro il bombardiere statunitense Shelton, mentre l'underdog azzurro se la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner fenomenale a Wimbledon: batte Shelton 7-6/6-4/6-4. Djokovic vince 7-5 il terzo e conduce 2-1 con Cobolli LIVE

