Zelensky in Italia incontra il Papa e Mattarella

In un gesto di speranza e diplomazia, Zelensky visita l’Italia incontrando il Papa e il Presidente Mattarella, sottolineando la disponibilità del Vaticano ad ospitare negoziati di pace tra Kiev e Mosca. Un passo importante verso la risoluzione dei conflitti, che testimonia il ruolo cruciale dell’Italia nel promuovere dialogo e pace in tempi difficili. Rimani con noi per scoprire gli sviluppi di questa storica visita.

Disponibilità ad ospitare in Vaticano i negoziati tra Kiev e Mosca: Papa Leone lo ha ribadito a Zelensky, ricevuto questa mattina a Castel Gandolfo. Il presidente ucraino si è recato poi al Quirinale, per un colloquio con il Capo dello Stato. Servizio di Rita Salerno e Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Zelensky in Italia, incontra il Papa e Mattarella

