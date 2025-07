Aci Geronimo La Russa nominato nuovo presidente

Con grande entusiasmo, l'Automobile Club d’Italia annuncia la nomina di Geronimo La Russa come nuovo presidente per il mandato 2025-2028. Con oltre il 78% dei voti, ha ottenuto un sostegno massiccio dall’intera assemblea, segnando un momento di forte rinnovamento e stabilità per l’istituzione. Questa scelta riflette la fiducia nel suo progetto di sviluppo e innovazione nel mondo dell’automobilismo italiano, aprendo così una nuova entusiasmante fase per l’associazione.

Geronimo La Russa è stato scelto come nuovo presidente dell’ Automobile Club d’Italia per il mandato 2025-2028. L’annuncio è arrivato a seguito dell’assemblea elettiva, nella quale l’Aci ha ripristinato il voto diretto per designare la propria guida, ottenendo un risultato particolarmente netto: La Russa ha infatti raccolto oltre il 78 per cento dei 2.112 voti espressi, rappresentanti l’intero corpo elettorale, un dato superiore a quello registrato nell’ultima elezione con più candidati nel 2012. Milanese, classe 1980, avvocato, il figlio del presidente del Senato, già alla guida dell’Automobile Club di Milano, in passato ha ricopoerto il ruolo di vicepresidente dell’Aci. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Aci, Geronimo La Russa nominato nuovo presidente

