Calciomercato Inter ecco il dopo Calhanoglu | svelato il primo obiettivo di Marotta

L’attesa si fa sentire: mentre il futuro di Hakan Calhanoglu resta in bilico, l’Inter ha già puntato gli occhi su un nuovo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Marotta e il suo team stanno lavorando silenziosamente, pronti a sorprendere i tifosi con una mossa strategica. Scopriamo insieme chi potrebbe essere il prossimo rinforzo nerazzurro, in un calciomercato che promette colpi di scena e decisioni decisive.

Calciomercato Inter, le ultime sui possibili obiettivi del club nerazzurro per rinforzare il reparto di centrocampo. Tutti i dettagli. In attesa di definire la situazione di Hakan Calhanoglu, l’ Inter lavora discretamente per non farsi trovare impreparata e sta valutando delle alternative nel caso in cui il centrocampista turco decida di lasciare Milano. Secondo Tuttosport, il futuro di Calhanoglu è incerto, con il Galatasaray che ha mostrato interesse per il giocatore, ma al momento non ha formalizzato alcuna offerta ufficiale. In questo contesto, la dirigenza nerazzurra ha già messo gli occhi su un potenziale sostituto: Ederson, centrocampista brasiliano dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ecco il dopo Calhanoglu: svelato il primo obiettivo di Marotta

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - calciomercato - ecco

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Il #calciomercato dell'#Inter passa da #Calhanoglu #Ederson erede designato: ecco il vero prezzo fatto dall'#Atalanta! Vai su X

Calciomercato Inter ? Calhanoglu saluta i nerazzurri? Ecco il sostituto Vai su Facebook

Calciomercato Inter – Calhanoglu in partenza: scelto il sostituto; Calciomercato: Calhanoglu via dall'Inter? Ecco quanto ha guadagnato fino ad ora; Calciomercato, Ederson al posto di Calhanoglu? Cosa guadagnerebbe e cosa perderebbe l'Inter.

Gazzetta svela: “Tanti nomi proposti da agenti, ma ecco l’unico su cui l’Inter sta lavorando” - Dovesse arrivare la proposta giusta per Calhanoglu, a quel punto l’Inter si butterebbe con forza sul grande obiettivo individuato ... Si legge su fcinter1908.it

Ostacolo Galatasaray per l’Inter: non solo Calhanoglu, la beffa è dietro l’angolo - Il club turco del Galatasaray rischia di mettere i bastoni tra le ruote all'Inter in questa sessione di calciomercato. Lo riporta spaziointer.it